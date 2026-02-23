ミラノ・コルティナ五輪ではテレビ解説が好評だった樋口新葉(C)Getty Images女子フィギュアスケートの2022年北京五輪日本代表で、団体銀メダル獲得に貢献した樋口新葉が、2月23日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪での“解説デビュー”を振り返った。【写真】誰かと思った！と評判の樋口新葉の実際のスタイリング姿をチェック樋口は今大会、NHK「デイリーハイライト」やTBS系「ひるおび」、フジテレビ