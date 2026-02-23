演歌歌手の山内惠介が２３日、東京・富岡八幡宮で新曲「この世は祭り」（２５日発売）のヒット祈願を行った。今年の勝負曲と位置づけた同曲。聞いた人が元気になれる人生の応援歌に仕上がった。「人生賛歌（になっている）。すごく気に入っています。未来が明るくなるような、そういうメッセージをこの歌を通して伝えたい」と語る。これまで、ヒット祈願ではボルダリングに挑戦するなど独自路線を突き進んできたが、この日は