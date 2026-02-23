阪神の佐藤輝明内野手（26）が22日に放送されたテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。自身初の3冠王に向けて意欲を見せた。3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに初選出された昨季セ・リーグ2冠王のサトテル。侍ジャパンの野手総合コーチを務める松田宣浩氏（42）が沖縄・宜野座で行われ