◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク４―０日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンがソフトバンクとの壮行試合に臨み、９回が終わって２安打“零封負け”を喫した。前日は７回までに１６安打１３得点を奪った強力打線が一転、この日は沈黙。サポートメンバーとして招集された中山礼都（巨人）の１安打のみで迎えた９回に、森下が２死から左翼線への二塁打を放ち、