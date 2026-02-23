◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・秋広優人が侍ジャパンの壮行試合に途中出場し、８回２死一、二塁の２打席目に佐藤柳之介の１４５キロのストレートを捉え、右翼席に３ランをぶち込んだ。今キャンプは長打を意識して、右足を上げる打撃フォームに取り組んでいる。昨季シーズン途中に巨人からトレードで加入したロマン砲。巨人時代のキ