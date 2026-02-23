歌手・入山アキ子（５６）が２３日、埼玉県川越市内のホテルで「感謝のつどい」を開催した。防衛医科大学校高等看護学院卒で、国家公務員・看護師（防衛省技官）として同大学病院などに従事した後、歌手に転身した異色の経歴の持ち主。現在は“歌う看護師”の愛称を掲げ「歌も看護も心から」をモットーに、福祉施設や病院への慰問に加え、健康講座と歌謡ショーを同時に行うなど、歌で健康を啓発する活動を続けている。この日