【モデルプレス＝2026/02/23】女優の北香那が2月22日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】28歳朝ドラ女優「イメチェン大成功」数年ぶりに前髪復活の新ヘア◆北香那、イメチェン姿披露北は「前髪を切りました…！何年振りなの？ねぇ？何年振りだっていうの！？って感じだけど、なんだか新鮮です」とつづり、イメージチェンジした姿を投稿。以前の前髪の無いヘアスタイルから、前髪あり