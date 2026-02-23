【モデルプレス＝2026/02/23】双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ・小野あこ）が2月22日、そろって自身のInstagramを更新。5ヶ月ぶりのヘアカットを報告した。【写真】「重度のうつ病」公表の大食い双子姉妹「before afterがすごい」イメチェン姿公開◆はらぺこツインズ、5ヶ月ぶりにヘアカット2人は、それぞれ5ヶ月ぶりに美容室でヘアカットをしたことを報告。あこは「before afterがすごい 今までで一番短くなった！