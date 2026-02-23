メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅前のシンボルで、2月28日で閉店する名鉄百貨店の“広報部員”でもある「ナナちゃん人形」に22日、異変が起きました。 お客さんへの「感謝」を伝えるため、手を振っていたナナちゃんでしたが、22日午前10時ごろ、手が突然ぷらーんと…。 居合わせた人がその瞬間をとらえ、メ～テレに提供してくれました。 幸いにも部品の落下はなく、通行人にけがはありませんでした。