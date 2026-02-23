１９日、亜布力スキー観光リゾートでスキーやスノーボードを楽しむ観光客。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン2月23日】中国では春節（旧正月）休暇の間に、イタリアのミラノ・コルティナ冬季五輪の会場から次々と朗報が届いた。蘇翊鳴（そ・よくめい）、徐夢桃（じょ・むとう）、寧忠岩（ねい・ちゅうがん）、王心迪（おう・しんてき）らが相次いで金メダルを獲得。海を越えて届いた喜びのニュースは、午（うま）年の春