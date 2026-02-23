山形県天童市で、代々伝わるひな人形を展示する「天童雛飾り」が2月から市内6か所で開催されています。その中のひとつ、個人宅で展示されているユニークなひな飾りを取材しました。天童市三日町にある高橋朱美さん（74）の自宅です。9年ほど前からひな飾りを展示、公開しています。その数はおよそ600点にも及びます。高橋朱美さん「（Q準備にどれくらいかかる？） だいたい2週間かかるし、片づけはその倍ぐらいの期間がかか