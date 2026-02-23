２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ＝新華社記者／孫非）【新華社ミラノ2月23日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日、イタリアのベローナ五輪アリーナで閉会式が行われた。２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で中国選手団の旗手を務める蘇翊鳴（そ・よくめい）。（ベローナ＝新華社記者／李明）２２日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式で入場する中国選手団。（ベローナ