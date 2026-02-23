ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、春の定番「たまてりフェア」を今年も開催。2月25日（水）より、「大葉タルタルたまてりバーガー」を含む新商品4品が期間限定で登場します。徐々に春の気配を感じるこの季節にぴったりの、爽やかさとコクを楽しめるラインナップです。※表示価格は全て税込です。※一部店舗を除く211店舗で販売予定です。（2月18日時点）※3月中旬まで販売予定です。なくなり次第終