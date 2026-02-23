西武は23日、宮崎・南郷キャンプを打ち上げた。マウンドに円陣を組むと、選手を代表して蛭間拓哉外野手（25）が「ここからは結果が求められるシーズンが始まります。チーム一丸となって最後まで全員でやり遂げます。ファンのみなさんに熱い試合を見せられるよう頑張っていきますので今季も熱い応援をよろしくお願いします」とあいさつ。一本締めで23日間のキャンプを締めくくった。チームは25日から韓国・斗山、26日にオリック