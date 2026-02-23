ソフトバンクとの強化試合第2戦日本代表「侍ジャパン」のは23日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」で、0-4で9回表を終えた。投手陣はサポートメンバーの篠原響投手（西武）が1イニング、隅田知一郎投手（西武）と高橋宏斗投手（中日）が2イニングをそれぞれ無失点に抑えた。6回には北山亘基投手が無死満塁のピンチを招くと、内野ゴロの間に先取点を許した。打撃陣は5回まで無安打に抑え込