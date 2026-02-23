侍ジャパンとの強化試合ソフトバンクの秋広優人内野手が23日、日本代表「侍ジャパン」との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」で豪快な3ランを放った。途中出場となった秋広は、8回にサポートメンバーの佐藤柳（広島）と対戦。4球目の速球と捉えると、打球は右翼へ高々と舞い上がった。ファンの詰めかけた場内からは大きな拍手が沸き起こった。ソフトバンクは22日の第1戦では笹川が特大アーチ。期待の若手が連