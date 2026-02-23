現地２月22日に開催されたブンデスリーガ23節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智を擁する17位のザンクトパウリが、菅原由勢が所属する16位のブレーメンとホームで対戦。２−１で接戦を制し、自動降格圏を脱出した。眩い輝きを放ったのが藤田だ。55分に先制するも、直後に追いつかれて迎えた70分だった。24歳の日本代表MFは、ペナルティエリアの右寄りでパスを受けると、ワントラップして右足を一閃。鮮やかにネットを揺らし