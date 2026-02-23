今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）は熊本競輪場で23日の最終日12R決勝戦が行われ、脇本雄太（36＝福井・94期）が寺崎浩平の番手から最終バックで捲って1着。昨年の豊橋に続く大会連覇を達成した。近畿ライン3番手の古性優作が2着、単騎の山口拳矢が直線伸びて3着に入り、3連単＜3＞＜9＞＜7＞は1940円（3番人気）だった。