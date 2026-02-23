お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が23日、自身のインスタグラムを更新。かつて番組で共演した人気芸人らとの写真を披露した。藤本はストーリーズで、元お笑いコンビ「ジャリズム」のオモロー山下夫妻と、元「雨上がり決死隊」の宮迫博之、「カラテカ」入江慎也との写真をアップした。そして「オモロー山下の結婚祝いをしていた宮迫さんと入江に偶然お店でバッタリ」と明かし、「結婚おめでと！！ええなー」とつづった