神奈川県秦野市の高橋昌和市長が２３日、同市のふるさと大使だったＬＵＮＡＳＥＡの真矢さんの訃報についてコメントを発表した。真矢さんは大腸がんを患い、昨年脳腫瘍を公表。１７日に亡くなったことが２２日、発表された。真矢さんは秦野市のふるさと大使を務めており、昨年９月には秦野市で行われた「秦野たばこ祭り」に車いす姿で出席し、「ドラムスティックを持てる日が必ず来ると思うのでそれまでちょっと待っててくだ