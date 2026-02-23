俳優の高橋英樹が23日、自身のアメブロを更新。妻と共にハワイ・ワイキキを訪れていることを報告した。【映像】高橋英樹、妻の美恵子さん＆娘の真麻との親子デートを公開高橋は「ワイキキビーチへ行こう！晴れた！」と切り出し、快晴に恵まれたハワイ・オアフ島のホノルルにあるワイキキビーチでの水着ショットを公開した。続けて「82歳！ハワイで元気！奥さんがパチリ」と笑顔でのポーズを決めた写真も公開。「私がパチリ。