阪神戦に先発し、4回無失点の日本ハム・達＝Enagic名護日本ハムは達が4回1安打無失点と、先発枠入りが決まっているシーズンへ準備着々。球の走り、切れともに上々で6三振を奪った。5年ぶり復帰の西川が一発でアピール。阪神は高校出2年目の今朝丸が1回1/3を無安打無失点と光った。