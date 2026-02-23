歌手の小林幸子が２３日、Ｘを更新し「幸子会」と呼ばれる女子会を開催したことを報告した。そのメンバーにネットも驚きの声が上がった。小林は「先日、第２回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました」と投稿。「みんなお仕事が違う女子会」だとし「メンバーは林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥さまで元超アイドルだった麻巳子ちゃん！」と異色の参加者を紹介した。女子会