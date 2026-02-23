カンニング竹山隆範（54）が23日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。レギュラー出演しているTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）について語った。芸風のキレ芸について竹山が語っている途中で「先生、天気だけ見ていて金もらっていれば一流ですからね」と高田文夫氏に話した。「超一流だよ」と高田氏が返すと、竹山は「やっと売れましたよ」と話した。高田氏は「天気見てさ、