◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・藤原大翔投手が、真っ向勝負で１回を３人で抑えた。５番手として８回のマウンドに上がった。１球目から３球連続で１５５キロをマークして坂本を中飛に抑えると、続く中山の初球には自己最速を更新する１５６キロもマーク。中山は四球で歩かせたが、直後に中村を遊ゴロ併殺打に仕留め、結果的に３人で