◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ＷＢＣメキシコ代表でソフトバンクの育成選手のアレクサンダー・アルメンタ投手が侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）に４番手で登板。６回からの２イニングを１安打無失点で、３三振を奪った。６回２死一、二塁では佐藤輝明をスライダーで空振り三振に仕留めた。ストレートのＭＡＸは１５５キロを計測し、スライ