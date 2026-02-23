◆２軍練習試合巨人２軍１１―２ロッテジャイアンツ（２３日・ひむか）巨人の育成３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が２３日、対外試合初安打を放ち、２打数２安打１打点と結果を残した。７回に代打で出場。相手右腕の初球をフルスイングした打球は、レフトの前にポトリと落ちる安打となった。８回２死三塁の第２打席では、左腕から左前適時打。左右両投手から安打を放ち、対応力の高さを見せた。２１日の２、３軍