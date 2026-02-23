女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル王座戦（２３日、東京・後楽園ホール）は王者・ビクトリア弓月（２１）が、挑戦戦者の後藤智香（３１）を退け４度目の防衛に成功した。試合が始まると短期決着を狙う後藤からラリアートからのチョークスラムでマットに叩きつけられた。さらにヒップアタックで場外に吹き飛ばされると、ジャイアントスイングでぶん回されいきなり後藤のペースに。序盤から追い込まれ