タレントのつるの剛士が、２３日に自身のＳＮＳを更新。ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなったことを受け、追悼コメントを投稿した。つるのは自身のＸで、「自分のカバーアルバムで快くドラムを引き受けてくださったり、Ｔ?番組でバンドを組ませていただくなど、真矢さんには本当にお世話になりました。」と真矢さんとの交流を回顧し、「