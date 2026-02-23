スマホを使い始めると、むずかしい言葉をたくさん耳にしますよね。 OSって何？ブラウザって？今さら聞きづらい基本用語とアイコンを、やさしく解説します。よく使うスマホの用語とアイコン20選OS（オーエス）スマートフォンの中には、動かすための「頭脳（システム）」が入っています。たとえば、アップルのiPhoneには「アイオーエス（ iOS ）」、アンドロイドのスマートフォンには「アンドロイド・オーエス （AndroidOS）」と