ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗選手が残念そうな声を出しました。戸塚選手も小さい頃よく行っていたという横浜にあるSNOVA新横浜で滑っていた人たちに戸塚選手への質問を募りました。中学1年生の女の子からは「技を出すときに何を意識して練習していますか」という質問が。戸塚選手は「技をするときは頭の中でリハーサル、いっぱい考えるんですけど、こう抜けたらこう着地する。