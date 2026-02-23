◇プロ野球・巨人春季キャンプオープン戦巨人3-0楽天（23日、沖縄・那覇）9回途中で交代した巨人の山城京平投手。ベンチから見ていた内海哲也コーチがある異変に気づき、声をかけに行きました。ベンチに向かってバツ印を出した内海コーチ。報道陣の取材に対し、左足のふくらはぎが軽くつっただけだと明かしました。試合後には自身の足でしっかり歩いていた山城投手。無理をする時期ではないための早期交代で、心配はなさそうです