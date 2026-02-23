ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（２４）が２３日、日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。五輪や普段の生活などについて穏やかな笑顔で語った。遠征先では「男子４人同じ部屋」で生活しているそうで、「ご飯を作るのは自分の担当」と明かし、レストランのようなデミグラスソースのハンバーグや、トロトロ卵のオムライスなどの“戸塚シェフ”の絶品手料理が写真で紹介され