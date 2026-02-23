中日が一発攻勢。三回に新外国人サノーが実戦初本塁打を放つと、五回には鵜飼もソロ。七回に木下が2ランで続いた。桜井は2回、中西は3回を無失点と両新人が好投。ロッテは新人の大聖が1回を完璧に抑えて開幕1軍へアピール。