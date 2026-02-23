3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）を行い、ソフトバンクの秋広優人が豪快な一発を放った。1―0の8回2死一、二塁。打席に入った秋広が侍ジャパンのサポートメンバー・佐藤柳の内角直球を豪快に振り抜くと、高々と上がった打球が右翼スタンドに舞い降りた。宮崎での試合でソフトバンクとのキャンプ地とも近く、満員のスタンドには数多