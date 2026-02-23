神奈川県秦野市の高橋昌和市長が23日、同市のはだのふるさと大使を務めていたロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんの訃報を受け、秦野市の公式サイトを通じてコメントを発表した。真矢さんは2月17日午後6時16分に亡くなった。56歳だった。【写真】真矢さん死去妻・石黒彩コメント発表高橋市長は「この度、はだのふるさと大使であるLUNA SEAのドラマー、真矢様の訃報に接し、深い悲しみに包まれております」と心境を表