タレントの薬丸裕英が22日に自身のアメブロを更新し、子ども達から還暦祝いとしてプレゼントされた家族旅行の様子を報告した。【映像】薬丸裕英、誕生日を妻や三田寛子ら“花の82年組”が祝福 この日、薬丸は「はじめての孫と家族全員小旅行」と切り出し、今回の旅行が「子供達から還暦のプレゼント」であることを説明。「孫中心の笑顔溢れる旅行です」と明かした。続けて、ホテルの粋な計らいにも触れ「寝室のドアを開けた