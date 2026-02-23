日本バスケットボール協会（JBA）は2月23日、3x3女子日本代表につながる選手の発掘と育成を目的としたディベロップメントキャンプの実施を発表した。 前田有香ヘッドコーチ、伊集南コーチだけではなく、横井美沙（FLOWLISH GUNMA）、本田奈緒子（MAURICE LACROIX）、西垂水美桜（環太平洋大学）、仲上真央（早稲田大学）、前田殊伽（日本女子体育大学）がサポートスタッフとして名を連ねた。