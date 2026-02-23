ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアが日本時間23日、自身のSNSを更新。驚きの瞬間を切り取った1枚を投稿しました。三浦選手が自身のインスタグラムに投稿したのは、巨大な五輪マークに座っているかのような写真。下では木原選手がその様子を見上げています。この1枚を三浦選手は「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます!!」と説明