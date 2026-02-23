男性は約150キロ、女性は約90キロの巨大な鏡餅を持ち上げ、五大明王に「力」を奉納する「餅上げ力奉納」が23日、京都市伏見区の醍醐寺で行われた。全国から集った力自慢の40人が持ち上げた時間を競った。「五大力さん」として親しまれる法要「五大力尊仁王会」の行事の一つ。無病息災を祈念して行われている。鏡餅は紅白の2段重ねで、重さには台も含まれる。参加者が持ち上げると観衆から「気張れ」「まだいけるよ」などと声援