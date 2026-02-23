アイドルグループ・日向坂46の松田好花が23日、自身のインスタグラムを更新。22日深夜放送のテレ東系バラエティー『日向坂で会いましょう』（深1：20）で卒業企画を行った松田が、MCのオードリーとの3ショットなどの写真とともに、同番組への思いをつづった。【写真】晴れやかな笑顔…オードリーとの3ショット公開番組では、「松田の卒業を祝いてぇか！大餅つき大会」と題した企画を放送。インスタグラムでは、「テレビ東京『