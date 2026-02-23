歌手で女優の今井美樹（62）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。実家がかつて、「オーディオ専門の電器屋」を営んでいたことを明かした。番組では、今井が1963年に宮崎県で生まれ、音楽好きの両親のもとで育ったことを伝えた。今井は「うちはオーディオを中心とした電器屋をやっていたんですね、父が」と明かし、「田舎ですよ、とても田舎なのにオーディオ専門の電器屋なんて、マニアックじゃないです