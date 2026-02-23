2月21日、木村拓哉が主演を務める映画『HERO』が、フジテレビの土曜プレミアム枠で放送された。名作の地上波放送に喜ぶファンも多かったが、作中に“とある俳優”が登場する場面があり、SNSをざわつかせている。木村演じる型破りな検事が様々な事件の真相に迫るストーリーで知られる『HERO』シリーズ（フジテレビ系）は、2001年に連続ドラマで放送され、人気を博した。今回放送されたのは、2015年に公開された劇場版第2作だ。