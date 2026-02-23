2月23日未明、大腸がん、脳腫瘍との闘病を続けていたロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんの死去が公式に発表された。「2020年にステージ4の大腸がんが発覚し、昨夏には脳腫瘍と診断されました。2025年9月9日には治療に専念するための活動休止を発表。復活を誓っていましたが、2月17日に亡くなっていたことがわかりました。まだ56歳の若さでした。バンドは来月12日に『LUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演』の振替公