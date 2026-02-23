Snow Manの佐久間大介が23日、自身が主演する映画『スペシャルズ』の公開直前イベントに出席。共演者の椎名桔平、中本悠太（NCT）、小沢仁志、羽楽とのゲーム対決で盛り上がった。【写真】Snow Man佐久間大介 ＆ NCT中本悠太が白熱ダンスバトル原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大