ミラノ・コルティナ五輪閉幕したミラノ・コルティナ五輪で、日本のファンにすっかり有名となったのがアメリカのフィギュアスケート女子アンバー・グレンだ。女子シングルで5位となったこと以上に、涙を流す坂本花織を撮影しようとするカメラマンを制したり、周囲に気を遣う“いい人”だと知れ渡った。さらにエキシビションでは、鍛え上げた背中があらわになり話題だ。筋肉の隆起がはっきりと見えた。21日（日本時間22日）に