◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパン４番手の北山亘基投手（２６）が２３日、２回３安打３安打１失点で降板した。中日・高橋宏の後を受け、両軍無得点の６回から４番手で登板。連打と四球で無死満塁とするも、川瀬は空振り三振に斬る。だが、１死満塁としてから続く山本の二ゴロの間に三塁走者が本塁に生還し、ソフトバンクに先制を許した。