青学大・黒田朝日選手 総社市で恒例のマラソン大会が開かれ、岡山市出身で青山学院大学の黒田朝日選手が出場しました。 早春の吉備路を駆ける「そうじゃ吉備路マラソン」です。ハーフマラソンには、2026年の箱根駅伝で、青山学院大学を3年連続の総合優勝に導いた黒田朝日選手と弟の然選手が出場しました。 この大会は、フル・ハーフ・10キロなど7つの種目に分かれていて、約1万3000人が参加しました。