人は誰しもさまざまな問題に直面した場合、”冷静さ”を失いがちです。そのことが原因となり、本来であれば簡単に解決する問題でも、”焦り”が原因となり、結果として誤った判断や行動をとってしまいがちです。今回は、その”冷静さ”が身を守ったという、ちょっとスリリングなエピソードです。◆バイト終わりに遭遇した”イヤ”な予感話を聞いたのは、舞台俳優を目指しながら居酒屋でアルバイトをする横川さん（仮名・27歳