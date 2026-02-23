◇侍ジャパンシリーズ日本代表―ソフトバンク（2026年2月23日宮崎）ソフトバンクの5番手、育成の藤原大翔投手（20）が、日本代表打線を相手に155キロ超の直球を連発した。8回から登板すると坂本には155キロを3連投して中飛。中山の打席では両軍を通じてこの日最速の156キロが表示されスタンドをどよめかせた。1死一塁で迎えた代打・中村にも直球を4球続けて遊ゴロ併殺。背番号「142」の20歳右腕が日本代表を手玉に取っ